Япония усиливает карантинные требования для прибывающих из шести стран и регионов

Власти Японии в связи с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса усилили карантинные требования для прибывающих из шести стран и регионов.

Власти Японии в связи с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса усилили карантинные требования для прибывающих из шести стран и регионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Nikkei.

Таким образом, трехдневный карантин в специальных учреждениях вводится для прибывающих из Ганы, Ирландии, Норвегии, ОАЭ, Саудовской Аравии, а также Калифорнии. Соответствующие меры вступают в силу с 4 декабря.

29 ноября власти Японии приняли решение ограничить число въезжающих в страну до 3,5 тыс. человек в день. Вслед за этим власти из-за угрозы омикрон-штамма полностью запретили въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР.