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Япония усиливает карантинные требования для прибывающих из шести стран и регионов

Япония усиливает карантинные требования для прибывающих из шести стран и регионов Власти Японии в связи с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса усилили карантинные требования для прибывающих из шести стран и регионов.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 20:57
Япония усиливает карантинные требования для прибывающих из шести стран и регионов

Власти Японии в связи с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса усилили карантинные требования для прибывающих из шести стран и регионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета Nikkei.

Таким образом, трехдневный карантин в специальных учреждениях вводится для прибывающих из Ганы, Ирландии, Норвегии, ОАЭ, Саудовской Аравии, а также Калифорнии. Соответствующие меры вступают в силу с 4 декабря.

29 ноября власти Японии приняли решение ограничить число въезжающих в страну до 3,5 тыс. человек в день. Вслед за этим власти из-за угрозы омикрон-штамма полностью запретили въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР.

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