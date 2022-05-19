Япония предоставит Украине дополнительный кредит в 300 млн долларов

Правительство Японии приняло решение оказать Украине дополнительную финансовую помощь.

Правительство Японии приняло решение оказать Украине дополнительную финансовую помощь.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает NHK.

"На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины правительство Японии приняло решение оказать официальному Киеву помощь, кредит в размере 300 млн долларов", - отмечает издание.

О данном решении премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует проинформировать на встрече с президентом США Джо Байденом 23 мая.