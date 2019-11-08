Япония потребовала расследования инцидента с F-16, уронившего бомбу

Власти северной японской префектуры Аомори требуют тщательного расследования инцидента с боевым самолетом ВВС США F-16, который накануне во время тренировок уронил учебную бомбу весом около 230 кг на земельный участок местного жителя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил губернатор префектуры Синго Мимура после встречи в Токио с министром обороны страны Таро Коно.

По словам губернатора, управляемая учебная бомба упала в непосредственной близости от здания школы в деревне Роккасё. На ее территории расположен также объект по переработке использованного ядерного топлива с японских АЭС. Губернатор в связи с этим потребовал не возобновлять учения самолетов с авиабазы Мисава в префектуре Аомори до полного устранения причин, которые привели к нынешнему инциденту.

Отметим, что полеты были приостановлены по решению американского военного командования, которое признало, что F-16 с базы Мисава в ходе тренировочного полета выронил учебную бомбу вне установленной зоны проведения таких учений.