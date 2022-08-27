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Япония потратит 30 млрд долларов на развитие стран Африки

Япония потратит 30 млрд долларов на развитие стран Африки Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна выделит 30 млрд долларов в ближайшие три года на развитие африканских стран, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Другие страны
27 августа 2022 г. 17:30
Япония потратит 30 млрд долларов на развитие стран Африки

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна выделит 30 млрд долларов в ближайшие три года на развитие африканских стран, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По его словам, средства потратят в первую очередь на инвестиции в человеческий капитал. Например, восточноазиатское государство вложится в обучение граждан африканских странах. В регионе должны будут подготовить, по крайней мере, 300 тыс. специалистов в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование и юриспруденция.

"В ближайшие три года мы инвестируем 30 млрд долларов на развитие африканских государств", — сказал Кисида в ходе своего онлайн-обращения для участников Токийской международной конференции по африканскому развитию (TICAD), которая 27-28 августа проходит в Тунисской Республике.

Премьер подчеркнул, что Япония планирует всесторонне помогать развитию Африки.

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Версия на английском языке Japan promises $30 billion in aid over next 3 years for Africa
Версия на азербайджанском языке Yaponiya Afrika ölkələrinin inkişafına 30 milyard dollar xərcləyəcək

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