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Швеция выделит Украине $1,26 млрд на совершенствование ПВО

Швеция выделит Украине $1,26 млрд на совершенствование ПВО Правительство Швеции достигло договоренности с партией "Шведские демократы" о выделении более 13,3 млрд крон (1,26 млрд долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины.
Другие страны
29 мая 2024 г. 12:25
Швеция выделит Украине $1,26 млрд на совершенствование ПВО

Правительство Швеции достигло договоренности с партией "Шведские демократы" о выделении более 13,3 млрд крон (1,26 млрд долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщила вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш.

В состав пакета помощи входит техника, находящаяся на первом месте в списке приоритетов Украины. Речь идет об усилении ПВО двумя самолетами [разведывательного назначения] ASC 890, артиллерийскими боеприпасами и бронетехникой", - пояснила она.

Новый пакет военной помощи станет 16-м за последние два года. Недавно правительство Швеции представило долгосрочную программу военной поддержки Украины в размере 75 млрд крон (7,09 млрд долларов) на период с 2024 по 2026 год. Королевство уже выделило 50 млрд крон (4,73 млрд долларов) в виде гуманитарной, финансовой и военной помощи Киеву.

Оппозиция требует от правительства незамедлительной отправки в Украину шведских истребителей Jas Gripen. В принципе кабинет министров не исключает такой возможности, однако во вторник министр обороны Пол Йонсон сообщил, что другие страны ЕС попросили Швецию пока воздержаться от поставки Gripen, поскольку пока все внимание сосредоточено на предоставлении Украине американских истребителей F-16.

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Версия на азербайджанском языке İsveç hava hücumundan müdafiə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi üçün Ukraynaya 1,26 milyard dollar ayıracaq

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