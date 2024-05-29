Число жертв последствий циклона в Бангладеш превысило 30 человек

Более 30 человек погибли в Бангладеш из-за последствий первого в этом сезоне циклона "Ремал".

Более 30 человек погибли в Бангладеш из-за последствий первого в этом сезоне циклона "Ремал".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал New Age.

По его данным, люди гибли в основном от поражения электрическим током, в ходе обрушения домов, наводнений и оползней. Ранее сообщалось о 10 жертвах.

Cтихийное бедствие затронуло почти всю территорию Бангладеш, кроме севера. Тысячи обитателей прибрежных и центральных районов страны остались без крова. Более 17 млн жителей сельской местности лишены электроэнергии из-за массового нарушения линий электропередачи. Во многих отдаленных регионах нет мобильной связи.

"Ремал" обрушился на побережье Бангладеш и штата Западная Бенгалия со стороны Бенгальского залива вечером 26 мая, принеся ливни и ветер скоростью до 38 м/с. После этого циклон, потеряв силу, начал смещаться на северо-восток.