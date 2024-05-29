Беларусь и Венгрия договорились об углублении сотрудничества в атомной энергетике

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подписали меморандум об углублении сотрудничества в области атомной энергетики.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подписали меморандум об углублении сотрудничества в области атомной энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Беларуси по итогам переговоров и заседания белорусско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Отмечается, что документ предусматривает взаимодействие сторон в атомной отрасли и смежных направлениях. Как отметил Каранкевич, с момента последней встречи с Сийярто в Сочи стороны проделали большую работу, чтобы углубить и обеспечить развитие двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Министр выразил уверенность в том, что в целом белорусско-венгерское взаимодействие может успешно продвигаться не только в атомной энергетике, но и по смежным неэнергетическим направлениям.

В свою очередь Сийярто отметил значительную активизацию двусторонних связей, в том числе в атомной энергетике, назвав ее одним из флагманов двустороннего сотрудничества.

Также ранее была подписана дорожная карта партнерства между атомными станциями двух стран.