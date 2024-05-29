В столице Индии зафиксировали самую высокую температуру за историю наблюдений

Самая высокая температура за историю наблюдений отмечена в минувшие сутки в национальном столичном округе Дели, в состав которого входит Нью-Дели.

Самая высокая температура за историю наблюдений отмечена в минувшие сутки в национальном столичном округе Дели, в состав которого входит Нью-Дели.

Как передает Report со ссылкой на метеорологический департамент Индии (IMD), в пригородах Мангешпур и Нарела на северо-западе Дели зафиксированы показатели в 49,9 градуса выше нуля.

Это самая высокая температура в индийской столице с 5 мая 2022 года, когда в этом же районе столбик термометра поднялся до плюс 49,2 градуса. Согласно прогнозам, в ближайшие двое суток ситуация не улучшится. Столичный регион находится в красной зоне IMD, свидетельствующей о прогнозируемой сильной жаре. Только к