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Испания официально сняла с поста посла в Аргентине

Испания официально сняла с поста посла в Аргентине Указ об отстранении Марии Хесус Алонсо Хименес от должности посла Испании в Аргентине опубликован в официальном правительственном вестнике королевства.
Другие страны
29 мая 2024 г. 13:16
Испания официально сняла с поста посла в Аргентине

Указ об отстранении Марии Хесус Алонсо Хименес от должности посла Испании в Аргентине опубликован в официальном правительственном вестнике королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение было принято на фоне серьезного дипломатического кризиса в отношениях между Мадридом и Буэнос-Айресом.

В документе содержится распоряжение об "отстранении Марии Хесус Алонсо Хименес с поста посла Испании в Аргентинской Республике". Указ был опубликован примерно спустя неделю после того, как правительство королевства решило окончательно отозвать главу дипмиссии из латиноамериканской страны.

Отношения между Испанией и Аргентиной переживают серьезный дипломатический кризис, в ходе которого стороны высказывали нелицеприятные слова в адрес друг друга. В июне президент республики Хавьер Милей должен посетить королевство, где местный аналитический центр присудил ему премию.

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Версия на английском языке Spain officially pulls its ambassador from Argentina

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