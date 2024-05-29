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Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия дальнего действия

Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия дальнего действия Власти Германии и Франции намерены сотрудничать в области разработки оружия дальнего действия.
Другие страны
29 мая 2024 г. 11:36
Германия и Франция намерены сотрудничать в разработке оружия дальнего действия

Власти Германии и Франции намерены сотрудничать в области разработки оружия дальнего действия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

"Франция и Германия начнут вместе с партнерами осуществлять долгосрочное, всеобъемлющее и инклюзивное сотрудничество в области оружия дальнего действия, которое также будет сопровождаться укреплением европейской оборонно-промышленной базы с целью улучшения военного потенциала", - сказано в документе.

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Версия на английском языке Germany, France to cooperate in development of long-range weapons

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