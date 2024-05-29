О нас

Боррель: ЕС будет создавать сеть оборонных соглашений с третьими странами по всему миру

Боррель: ЕС будет создавать сеть оборонных соглашений с третьими странами по всему миру Евросоюз намерен создать сеть оборонных соглашений с третьими странами и призывает всех заинтересованных присоединяться к ней.
Другие страны
29 мая 2024 г. 12:44
Боррель: ЕС будет создавать сеть оборонных соглашений с третьими странами по всему миру

Евросоюз намерен создать сеть оборонных соглашений с третьими странами и призывает всех заинтересованных присоединяться к ней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, открывая брюссельский Форум Шумана, посвященный вопросам безопасности.

"Количество угроз увеличивается. Мы должны расширять нашу систему сотрудничества, создавая новые партнерства по обороне и безопасности. Я только что подписал два новых - с Молдовой и Норвегией. Мы готовим еще шесть. И я приглашаю всех, кто заинтересован в развитии оборонного сотрудничества с нами, поскольку мы хотим создать сеть оборонного партнерства по всему миру", - заявил Боррель.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Borrell says EU will create network of defense agreements with third countries
Версия на азербайджанском языке Borrel: Aİ silah alınması üçün yeni büdcə formalaşdırıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
26 мая 2024 г. 10:54
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
25 мая 2024 г. 22:15
Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024
Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"
25 мая 2024 г. 19:14
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi