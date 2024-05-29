СМИ: В офисах Европарламента проводят обыски после скандала вокруг Voice of Europe

Сотрудники правоохранительных органов Бельгии и Франции проводят обыски в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге.

Сотрудники правоохранительных органов Бельгии и Франции проводят обыски в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на журнал Der Spiegel.

По информации издания, рейды связаны с делом вокруг новостного портала Voice of Europe, который, как утверждается, используется в качестве российского "рупора пропаганды" в преддверии выборов в Европарламент.

Корреспондент Der Spiegel стал свидетелем того, как следователи вошли в офис депутата Европарламента от Нидерландов Марселя де Граафа в Брюсселе. Также сообщается об обысках в офисе помощника де Граафа – Гийома П.

Ранее Гийом П. работал на представителя германской правой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра, имя которого также фигурирует в предвыборном скандале.

В конце марта власти Чехии ввели санкции в отношении Voice of Europe. Они считают, что базирующийся в Праге портал занимается пропагандой в пользу Москвы.

В прошлом на сайте публиковались многочисленные интервью с правыми политиками, включая Максимилиана Кра, Петра Быстрона и Марселя де Граафа.

Все три политика отрицают обвинения касательно Voice of Europe. Прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении Быстрона по подозрению во взяточничестве и отмывании денег, а также провела обыск в его квартире и парламентском офисе.

Выборы в Европарламент пройдут в 27 странах Евросоюза 6-9 июня.