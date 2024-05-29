Группа людей провела пикет у посольства США в Молдове, где ожидают с визитом Блинкена

Группа молодых людей провела акцию протеста у посольства США в Молдове, где ожидают с визитом Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Группа молодых людей провела акцию протеста у посольства США в Молдове, где ожидают с визитом Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС один из организаторов акции.

Активисты принесли с собой плакаты с надписью "Blinken go home" ("Блинкен, езжай домой"). Они разорвали перед посольством флаг США и облили себя свекольным соком в знак протеста. Полиция не вмешивалась в их действия.

Блинкен посетит в среду Молдову с однодневным визитом. У него запланирована встреча с первыми лицами страны, а также совместная пресс-конференция с президентом Майей Санду.