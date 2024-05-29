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Группа людей провела пикет у посольства США в Молдове, где ожидают с визитом Блинкена

Группа людей провела пикет у посольства США в Молдове, где ожидают с визитом Блинкена Группа молодых людей провела акцию протеста у посольства США в Молдове, где ожидают с визитом Госсекретаря США Энтони Блинкена.
Другие страны
29 мая 2024 г. 14:05
Группа людей провела пикет у посольства США в Молдове, где ожидают с визитом Блинкена

Группа молодых людей провела акцию протеста у посольства США в Молдове, где ожидают с визитом Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС один из организаторов акции.

Активисты принесли с собой плакаты с надписью "Blinken go home" ("Блинкен, езжай домой"). Они разорвали перед посольством флаг США и облили себя свекольным соком в знак протеста. Полиция не вмешивалась в их действия.

Блинкен посетит в среду Молдову с однодневным визитом. У него запланирована встреча с первыми лицами страны, а также совместная пресс-конференция с президентом Майей Санду.

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Версия на английском языке Picket staged at US Embassy in Moldova in anticipation of Blinken's visit

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