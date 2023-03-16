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Япония перебросила войска на остров рядом с Тайванем

Япония перебросила войска на остров рядом с Тайванем Япония 16 марта перебросила до 570 военнослужащих подразделений Сухопутных сил самообороны, включая ракетные противовоздушные и противокорабельные части, на удаленный южный остров Исигаки, расположенный недалеко от Тайваня и спорных островов Сенкаку.
Другие страны
16 марта 2023 г. 09:43
Япония перебросила войска на остров рядом с Тайванем

Япония 16 марта перебросила до 570 военнослужащих подразделений Сухопутных сил самообороны, включая ракетные противовоздушные и противокорабельные части, на удаленный южный остров Исигаки, расположенный недалеко от Тайваня и спорных островов Сенкаку.

Как передает Report, об этом сообщает Japan Times.

По данным издания переброска была осуществлена в ответ на активизацию военных действий Китая в близлежащих водах. Отмечается, что китайские корабли неоднократно заходили в территориальные воды Японии вокруг необитаемых островов.

Ранее Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что планы Китая увеличить оборонный бюджет и в целом расширить военную активность в регионе вызывает серьезную обеспокоенность у японской стороны и ее союзников.

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Версия на английском языке Japan deploys troops to island near Taiwan

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