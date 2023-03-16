Япония перебросила войска на остров рядом с Тайванем

Япония 16 марта перебросила до 570 военнослужащих подразделений Сухопутных сил самообороны, включая ракетные противовоздушные и противокорабельные части, на удаленный южный остров Исигаки, расположенный недалеко от Тайваня и спорных островов Сенкаку.
Как передает Report, об этом сообщает Japan Times.
По данным издания переброска была осуществлена в ответ на активизацию военных действий Китая в близлежащих водах. Отмечается, что китайские корабли неоднократно заходили в территориальные воды Японии вокруг необитаемых островов.
Ранее Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что планы Китая увеличить оборонный бюджет и в целом расширить военную активность в регионе вызывает серьезную обеспокоенность у японской стороны и ее союзников.