На севере Камеруна пять военных погибли при подрыве на мине

Пятеро камерунских солдат погибли при патрулировании на севере страны, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве.
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Как отмечается, мина была заложена членами террористической группировкой "Боко Харам". Источник в службах безопасности сообщил агентству, что все погибшие в результате нападения были членами батальона быстрого реагирования, элитного подразделения вооруженных сил Камеруна.
Согласно отчетам местной полиции, Камерун усилил военное патрулирование в регионе после частых нападений со стороны "Боко Харам", которая действует в регионе с 2014 года.