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На севере Камеруна пять военных погибли при подрыве на мине

На севере Камеруна пять военных погибли при подрыве на мине Пятеро камерунских солдат погибли при патрулировании на севере страны, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 23:28
На севере Камеруна пять военных погибли при подрыве на мине

Пятеро камерунских солдат погибли при патрулировании на севере страны, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Как отмечается, мина была заложена членами террористической группировкой "Боко Харам". Источник в службах безопасности сообщил агентству, что все погибшие в результате нападения были членами батальона быстрого реагирования, элитного подразделения вооруженных сил Камеруна.

Согласно отчетам местной полиции, Камерун усилил военное патрулирование в регионе после частых нападений со стороны "Боко Харам", которая действует в регионе с 2014 года.

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