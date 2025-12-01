Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    WSJ: Вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 04:17
    WSJ: Вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным

    Вопрос гарантий безопасности для Киева со стороны Запада остался нерешенным после переговоров США и Украины в американском штате Флорида.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По ее сведениям, в ходе переговоров 30 ноября стороны затронули ряд тем, в том числе перспективы проведения выборов в Украине и территориальный вопрос. Гарантии безопасности для Киева также обсуждались в ходе дискуссий, однако, как указывает издание, этот вопрос остался нерешенным.

    В консультациях во Флориде со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

    По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.

    США Украина переговоры гарантии безопасности
    WSJ: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsi həll olunmamış qalıb
    Elvis

    Последние новости

    04:17

    WSJ: Вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным

    Другие страны
    03:43

    SIPRI: Доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия выросли в 2024 на 5,9%

    Другие страны
    03:04

    В Сумгайыте после наезда автомобиля скончался 85-летний пешеход

    Происшествия
    02:39

    СМИ: Белый дом хочет защитить матчи ЧМ и Олимпийские игры от дронов

    Другие страны
    02:20

    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

    Другие страны
    01:55

    В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды

    Другие страны
    01:16

    Reuters: Небо над Венесуэлой открыто, несмотря на заявления Трампа

    Другие страны
    00:47

    В Европе пытаются убедить США не сокращать численность войск на континенте

    Другие страны
    00:22

    Дуров заявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon

    ИКТ
    Лента новостей