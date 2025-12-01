WSJ: Вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным

Вопрос гарантий безопасности для Киева со стороны Запада остался нерешенным после переговоров США и Украины в американском штате Флорида.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в ходе переговоров 30 ноября стороны затронули ряд тем, в том числе перспективы проведения выборов в Украине и территориальный вопрос. Гарантии безопасности для Киева также обсуждались в ходе дискуссий, однако, как указывает издание, этот вопрос остался нерешенным.

В консультациях во Флориде со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.