İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    WSJ: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsi həll olunmamış qalıb

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 04:24
    WSJ: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsi həll olunmamış qalıb

    Qərbin Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsi ABŞ və Ukrayna arasında Floridada keçirilən danışıqlardan sonra həll olunmamış qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 30 noyabrda keçirilən danışıqlarda tərəflər bir sıra mövzulara, o cümlədən Ukraynada seçkilərin keçirilməsi perspektivlərinə və ərazi məsələsinə toxunublar. Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətləri də müzakirə olunub, lakin bu məsələ açıq qalıb.

    Floridada aparılan məsləhətləşmələrdə ABŞ tərəfindən dövlət katibi Marko Rubio, ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Ağ Evin rəhbərinin kürəkəni Cared Kuşner iştirak ediblər. Ukrayna nümayəndə heyətinə isə Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov və xarici işlər nazirinin birinci müavini Sergey Kislitsa daxil olub.

    Görüşün yekununda Rubio bildirib ki, danışıqlar konstruktiv keçib, lakin hələ görüləsi çox iş var. O əlavə edib ki, ABŞ sülh yolu ilə nizamlanma məsələsində nikbin mövqedədir, lakin ümumilikdə realist yanaşmanı qoruyur.

    "The Wall Street Journal" Ukrayna Təhlükəsizlik
    WSJ: Вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным

    Son xəbərlər

    04:24

    WSJ: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsi həll olunmamış qalıb

    Digər ölkələr
    03:51

    Hesabat: Dünyanın ən böyük 100 silah istehsalçısının gəlirləri 2024-cü ildə 5,9% artıb

    Digər ölkələr
    03:26

    KİV: Ağ Ev dünya çempionatı və Olimpiya oyunlarını dronlardan qorumaq istəyir

    Digər ölkələr
    02:54

    Tramp Ukrayna ilə danışıqlarda irəliləyiş olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:23

    ABŞ-də əlverişsiz hava şəraitinə görə 8 mindən çox uçuş təxirə salınıb və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    01:49

    "Reuters": Trampın bəyanatına baxmayaraq, Venesuelanın hava məkanı açıqdır

    Digər ölkələr
    01:23

    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu 85 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    00:58

    Avropa ABŞ-ni qitədəki qoşunlarının sayını azaltmamağa razı salmağa çalışır

    Digər ölkələr
    00:39

    Durov əks-mərkəzləşdirilmiş hesablama şəbəkəsi olan "Cocoon"un istifadəyə verildiyini elan edib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti