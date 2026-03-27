WSJ: Пентагон может перебросить на Ближний Восток еще до 10 тыс. военных

Министерство обороны США изучает возможность переброски на Ближний Восток еще до 10 тысяч военнослужащих на случай потенциальной эскалации противостояния с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников Пентагона.

План, отмечает газета, прорабатывается с целью предоставить президенту США Дональду Трампу более широкий набор военных опций, притом что он параллельно рассматривает возможность мирного урегулирования с Тегераном.

Предполагаемый контингент может включать подразделения сухопутных войск, оснащенные бронетехникой. Эти силы станут дополнением к приблизительно 5 тысячам морских пехотинцев и нескольким тысячам десантников из состава 82-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США, которые уже переброшены в регион, уточняют информированные лица.

Вместе с тем источники акцентируют внимание на том, что окончательное решение об отправке сухопутных подразделений на текущий момент не утверждено - Трамп лишь анализирует такой сценарий.

По оценке издания, дополнительные вооружённые силы при необходимости могут потребоваться для установления контроля и удержания ряда прибрежных территорий и островов в акватории Персидского залива, включая остров Харк, через который осуществляется экспорт порядка 90% иранской нефти.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.