    WSJ: Пентагон может перебросить на Ближний Восток еще до 10 тыс. военных

    Министерство обороны США изучает возможность переброски на Ближний Восток еще до 10 тысяч военнослужащих на случай потенциальной эскалации противостояния с Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников Пентагона.

    План, отмечает газета, прорабатывается с целью предоставить президенту США Дональду Трампу более широкий набор военных опций, притом что он параллельно рассматривает возможность мирного урегулирования с Тегераном.

    Предполагаемый контингент может включать подразделения сухопутных войск, оснащенные бронетехникой. Эти силы станут дополнением к приблизительно 5 тысячам морских пехотинцев и нескольким тысячам десантников из состава 82-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США, которые уже переброшены в регион, уточняют информированные лица.

    Вместе с тем источники акцентируют внимание на том, что окончательное решение об отправке сухопутных подразделений на текущий момент не утверждено - Трамп лишь анализирует такой сценарий.

    По оценке издания, дополнительные вооружённые силы при необходимости могут потребоваться для установления контроля и удержания ряда прибрежных территорий и островов в акватории Персидского залива, включая остров Харк, через который осуществляется экспорт порядка 90% иранской нефти.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп Минобороны США переброска военных
    06:44

    WSJ: Пентагон может перебросить на Ближний Восток еще до 10 тыс. военных

    Другие страны
    06:05

    ЦАХАЛ сообщил о масштабных ударах по центру Тегерана

    Другие страны
    05:38

    Трамп заявил о полной победе США в войне с Ираном

    Другие страны
    05:22

    Атакованное в Ормузском проливе грузовое судно село на мель у острова Кешм

    Другие страны
    04:50

    КСИР заявил о нанесении ударов по Израилю и базам США в регионе

    В регионе
    04:12

    В Евросоюзе не будут пересматривать запрет на ядерное топливо из РФ

    Другие страны
    03:46

    Более 400 тонн нефти собрали в море после разлива в Мексиканском заливе

    Другие страны
    03:08

    На долларах США впервые появится подпись действующего президента

    Другие страны
    02:47

    ЦАХАЛ: Израиль продолжит устранять высокопоставленных чиновников в Иране

    Другие страны
    Лента новостей