WSJ: Pentaqon Yaxın Şərqə daha 10 min hərbçi göndərə bilər
- 27 mart, 2026
- 07:36
ABŞ Müharibə Nazirliyi İranla qarşıdurmanın potensial eskalasiyası halı üçün Yaxın Şərqə daha 10 minədək hərbi qulluqçunun göndərilməsi imkanını nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) nəşri Pentaqonun məlumatlı rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.
Qəzet qeyd edib ki, plan ABŞ Prezidenti Donald Trampa daha geniş hərbi variantlar toplusu təqdim etmək məqsədilə işlənib hazırlanır, eyni zamanda, o, paralel olaraq Tehranla sülh yolu ilə nizamlanma imkanını nəzərdən keçirir.
Nəzərdə tutulan kontingentə zirehli texnika ilə təchiz olunmuş quru qoşunları bölmələri daxil ola bilər. Məlumatlı şəxslər dəqiqləşdiriblər ki, bu qüvvələr artıq regiona göndərilmiş təxminən 5 min dəniz piyadasına və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin 82-ci hava-desant diviziyasına əlavə olacaq.
Bununla yanaşı, mənbələr diqqəti ona yönəldiblər ki, quru qoşunları bölmələrinin göndərilməsi barədə yekun qərar hazırkı məqamda təsdiqlənməyib - Tramp sadəcə olaraq belə bir ssenarini təhlil edir.
Nəşrin qiymətləndirməsinə görə, ehtiyac yarandığı təqdirdə, Fars körfəzi akvatoriyasında bir sıra sahilboyu ərazilər və adalar, o cümlədən İran neftinin təxminən 90 %-nin ixrac edildiyi Xarq adası üzərində nəzarəti bərqərar etmək və onları əldə saxlamaq üçün əlavə silahlı qüvvələr tələb oluna bilər.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.
Daha əvvəl ABŞ-nin Yaxın Şərq münaqişəsinə son qoymaq üçün İran hakimiyyətinə 15 maddəlik plan göndərdiyi bildirilib.