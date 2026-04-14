    Orxan Məmmədov: Süni intellekt biznes xərclərini 30 %-ə qədər azalda bilər

    Daxili siyasət
    • 14 aprel, 2026
    • 12:47
    Orxan Məmmədov: Süni intellekt biznes xərclərini 30 %-ə qədər azalda bilər

    Qadın sahibkarlığının inkişafına nail olmadan ölkənin iqtisadi inkişafından danışmaq mümkün deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov Bakıda keçirilən "AQEM məkanında davamlı inkişaf naminə qadınların səslərinin gücləndirilməsi" mövzusunda beynəlxalq konfransdakı "Kiçik və orta bizneslərdə (KOB) qadın sahibkarlar: süni intellekt və rəqəmsallaşmanın imkanlarından istifadə" adlı panel müzakirədə deyib.

    O xatırladıb ki, təxmini 50 il bundan əvvəl şirkət rəhbəri qadınlar demək olar yox idi:

    "İndi isə biz konkret inkişafdan danışırıq. Rəqəmsallaşma və innovativ sahibkarlığın təşəkkülü qadın sahibkarlığının inkişafına da müsbət təsirini göstərir. Bununla bərabər, iri şirkətlərlə müqayisədə kiçik-orta biznes subyektləri çox zaman məhdud maliyyə və insan resursları, texniki biliklərin çatışmazlığı şəraitində fəaliyyət göstərir. Halbuki süni intellekt əməliyyat xərclərini 30 faizə qədər azaltmaq və biznes gəlirlərini 34 faizə qədər artırmaq imkanına malikdir".

    KOBİA: ИИ может повысить доходы бизнеса на 34%
    Orkhan Mammadov: AI application could reduce business costs by up to 30%

    Son xəbərlər

    17:15

    Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinin proqnoz göstəriciləri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:14

    Reyçel Rivz: ABŞ İranla münaqişəyə dəqiq fəaliyyət planı olmadan başlayıb

    Digər ölkələr
    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08
    Foto

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti