KOBİA: ИИ может повысить доходы бизнеса на 34%

Развитие женского предпринимательства является ключевым условием экономического роста страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на международной конференции в Баку.

Выступая на панельной дискуссии, посвященной роли женщин в МСБ и возможностям цифровизации и искусственного интеллекта, он отметил, что еще около 50 лет назад женщины практически не занимали руководящих позиций в бизнесе, однако сегодня ситуация значительно изменилась.

"Роль цифровизации и инновационного предпринимательства оказывает положительное влияние на развитие женского бизнеса", - подчеркнул он.

В то же время Мамедов указал на существующие сложности, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия, включая ограниченные финансовые и кадровые ресурсы, а также нехватку технических знаний.

Он добавил, что внедрение технологий искусственного интеллекта способно снизить операционные расходы до 30% и увеличить доходы бизнеса до 34%.