    KOBİA: ИИ может повысить доходы бизнеса на 34%

    • 14 апреля, 2026
    • 13:11
    KOBİA: ИИ может повысить доходы бизнеса на 34%

    Развитие женского предпринимательства является ключевым условием экономического роста страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на международной конференции в Баку.

    Выступая на панельной дискуссии, посвященной роли женщин в МСБ и возможностям цифровизации и искусственного интеллекта, он отметил, что еще около 50 лет назад женщины практически не занимали руководящих позиций в бизнесе, однако сегодня ситуация значительно изменилась.

    "Роль цифровизации и инновационного предпринимательства оказывает положительное влияние на развитие женского бизнеса", - подчеркнул он.

    В то же время Мамедов указал на существующие сложности, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия, включая ограниченные финансовые и кадровые ресурсы, а также нехватку технических знаний.

    Он добавил, что внедрение технологий искусственного интеллекта способно снизить операционные расходы до 30% и увеличить доходы бизнеса до 34%.

    Орхан Мамедов Искусственный интеллект Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Женщины-предприниматели
    Orxan Məmmədov: Süni intellekt biznes xərclərini 30 %-ə qədər azalda bilər
    Orkhan Mammadov: AI application could reduce business costs by up to 30%

