Washington Post: Cенат США с большой вероятностью утвердит Тиллерсона госсекретарем

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сенат США с большой вероятностью утвердит на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, выдвинутого избранным президентом республиканцем Дональдом Трампом на эту должность.

Как передает Report, об этом пишет издание Washington Post.

Ранее издание Politico сообщило, что сенат США проведет 11 января слушания с четырьмя кандидатами на министерские посты в администрации Дональда Трампа. В частности, перед сенаторами выступят кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, кандидат на пост главы ЦРУ Майк Помпео, а также кандидаты в руководители министерства юстиции и министерства образования Джефф Сешнс и Бетси Девос.

Как отмечает Washington Post, представители Демократической партии вряд ли смогут помешать назначению возглавлявшего ранее компанию ExxonMobil Тиллерсона госсекретарем при президенте-республиканце.