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Взрыв в Пакистане, погибли четыре человека

Взрыв в Пакистане, погибли четыре человека По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 23:24
Взрыв в Пакистане, погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Express Tribune.

"По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва... недалеко от медицинского комплекса "Салим" в Кветте... Главврач гражданской больницы Кветты доктор Джавед Ахтар сказал в заявлении, что 13 пострадавших были доставлены в больницу", - сообщает газета в четверг.

По данным газеты, главный министр Белуджистана Мир Абдул Куддус Бизенджо осудил взрыв и выразил недовольство мерами безопасности в городе. Он также выразил сожаление по поводу погибших и пострадавших и запросил отчет о происшествии у начальника полиции провинции.

Отмечается, что причина взрыва пока не установлена. По данным газеты, силы безопасности оцепили район взрыва.

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