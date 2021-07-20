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Взрыв произошел на заводе в Центральном Китае

Взрыв произошел на заводе в Центральном Китае Взрыв произошел во вторник на заводе по производству алюминиевых сплавов в городе Дэнфэн в провинции Хэнань в центральной части Китая.
Другие страны
20 июля 2021 г. 09:19
Взрыв произошел на заводе в Центральном Китае

Взрыв произошел во вторник на заводе по производству алюминиевых сплавов в городе Дэнфэн в провинции Хэнань в центральной части Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на официальном сайте правительства города.

Как следует из документа, взрыв произошел около 06:00 по местному времени. Причиной инцидента стал паводок на расположенной вблизи завода реке. Как сообщили власти, в 04:00 по местному времени уровень воды в реке Иньхэ резко поднялся, что привело к повреждению заводской стены, в результате чего вода попала на территорию завода. Завод сразу же прекратил подачу электроэнергии и приступил к эвакуации сотрудников.

Как отмечается, около 06:00 из-за распространения воды по территории завода произошел взрыв высокотемпературного раствора в резервуаре для сплава. В настоящее время на месте инцидента ведутся работы по утилизации.

Как следует из заявления властей, в результате взрыва никто не погиб. Данных о пострадавших нет.

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