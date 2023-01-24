Взрыв на северо-западе Пакистана, погиб военнослужащий

По меньшей мере один солдат армии Пакистана погиб в результате взрыва в округе Банну (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

По меньшей мере один солдат армии Пакистана погиб в результате взрыва в округе Банну (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на объединенное управление по связям с общественностью Минобороны исламской республики (ISPR).

Так, инцидент произошел в районе Джани-Кхел в южной части округа, где неизвестные осуществили нападение с применением самодельного взрывного устройства. В результате взрыва погиб один военнослужащий.

Согласно ISPR, сейчас армия проводит зачистку района инцидента с целью ликвидации террористов.

Обстановка в провинции Хайбер-Пахтунхва резко обострилась после того, как запрещенная в Пакистане радикальная группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) в конце октября 2022 года объявила о прекращении действовавшего с июня 2022 года перемирия с правительством исламской республики. Численность боевиков ТТП в регионе составляет от 7 тыс. до 10 тыс. человек.