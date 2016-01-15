​Взрыв произошел на химическом складе в Бразилии, есть пострадавшие

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел на складе химических веществ в бразильском городе Сантус. Жители близлежащих домов эвакуированы, остальным горожанам рекомендовано не покидать свои дома, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По информации компании-владельца склада, взрыв произошел в результате смешения хранящейся на складе кислоты и дезинфицирующих веществ с дождевой водой.

Более 60 человек были доставлены в больницы с дыхательными осложнениями и болью в глазах. Пожарные продолжают бороться с огнем, охватившим по меньшей мере 16 контейнеров.

После взрыва в небе над городом образовалась огромная туча, состоящая из токсичных веществ.

Мэр города призвал жителей Сантуса не покидать свои дома во время дождя, который после аварии может содержать химические элементы, причиняющие ожоги.

В Сантусе расположен один из главных портов Бразилии.