Венгрия и Китай выступили за урегулирование международных споров мирным путем

Венгрия и Китай выступают за урегулирование любых споров между государствами мирным путем и подтверждают свою приверженность международной системе, ядром который является ООН.

Венгрия и Китай выступают за урегулирование любых споров между государствами мирным путем и подтверждают свою приверженность международной системе, ядром который является ООН.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении двух стран, принятом 9 мая в Будапеште после переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном.

Документ называется "Китайско-венгерское совместное заявление об установлении всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху". В нем поясняется, что именно так можно охарактеризовать высокий уровень двусторонних отношений с учетом тех результатов, которые были достигнуты Будапештом и Пекином.

В заявлении отмечается, что "стороны подчеркивают важность мирного урегулирования споров между государствами посредством диалога и консультаций". "Обе стороны подтверждают важность глобальной безопасности и мира. Обе стороны подтверждают, что они будут совместно защищать международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, международный порядок, основанный на международном праве и основных нормах международных отношений, основанных на целях и принципах Устава ООН, работать над установлением справедливого международного порядка и твердо защищать мир и стабильность во всем мире", - говорится в документе.

Кроме того, в заявлении сообщается, что Китай подтверждает свою приверженность развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Евросоюзом, "поощряет обмены на высоком уровне в целях содействия сближению взглядов по стратегическим вопросам". Венгрия, как член ЕС, разделяет эти принципы и внесет свой вклад в их реализацию. Отдельной строкой прописана важность сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы.

"Обе стороны твердо поддерживают друг друга в защите национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - отмечается в документе. Китай уважает независимый выбор Венгрией пути развития, а венгерское правительство твердо придерживается принципа "одного Китая".

Основное внимание в заявлении, состоящем из 21 пункта, уделено вопросам экономического сотрудничества между Венгрией и КНР, в том числе в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь". Стороны выразили готовность развивать взаимодействие и в других областях, включая медицину, науку, образование, культуру, туризм. Главные положения документа были изложены Орбаном и Си Цзиньпином в выступлении перед журналистами после переговоров в Будапеште.