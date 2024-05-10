Глава Шотландии: Регион может обрести независимость от Великобритании в течение пяти лет

Новый первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что регион может отделиться от Великобритании в течение ближайших пяти лет.
Как передает Report, об этом политик сказал в интервью Sky News.
По его словам, две основные проблемы, с которыми сталкивается Шотландия, это последствия Brexit и значительный рост стоимости жизни.
"И то, и другое являются основными стратегическими факторами, которые наносят серьезный экономический и социальный урон Шотландии вследствие плохих решений, принятых в Вестминстере. А независимость - это ответ на сложившуюся ситуацию", - сказал он.
Он отметил, что Шотландия была "вытеснена из ЕС против своей воли", так как большинство жителей страны проголосовали на референдуме против Brexit.
Суинни подчеркнул, что независимость может быть достигнута в течение ближайших пяти лет, поскольку "аргументы в пользу этого убедительны".