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Глава Шотландии: Регион может обрести независимость от Великобритании в течение пяти лет

Глава Шотландии: Регион может обрести независимость от Великобритании в течение пяти лет Новый первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что регион может отделиться от Великобритании в течение ближайших пяти лет.
Другие страны
10 мая 2024 г. 15:07
Глава Шотландии: Регион может обрести независимость от Великобритании в течение пяти лет

Новый первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что регион может отделиться от Великобритании в течение ближайших пяти лет.

Как передает Report, об этом политик сказал в интервью Sky News.

По его словам, две основные проблемы, с которыми сталкивается Шотландия, это последствия Brexit и значительный рост стоимости жизни.

"И то, и другое являются основными стратегическими факторами, которые наносят серьезный экономический и социальный урон Шотландии вследствие плохих решений, принятых в Вестминстере. А независимость - это ответ на сложившуюся ситуацию", - сказал он.

Он отметил, что Шотландия была "вытеснена из ЕС против своей воли", так как большинство жителей страны проголосовали на референдуме против Brexit.

Суинни подчеркнул, что независимость может быть достигнута в течение ближайших пяти лет, поскольку "аргументы в пользу этого убедительны".

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Версия на английском языке Scotland's first minister says independence from UK 'can be achieved in five years'

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