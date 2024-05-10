Число жертв наводнения на юге Бразилии достигло 107 человек

Число жертв наводнения на юге Бразилии достигло 107 человек

Число погибших в результате наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии достигло 107 человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, пропавшими без вести считаются 136 человек.

На сегодняшний день больше 165 тысяч жителей остались без жилья. Власти штата уже заявили, что, по предварительным подсчетам, потребуется не менее 3,7 миллиарда долларов на восстановление региона, в том числе фермерских хозяйств.

Федеральные власти намерены оценить масштаб последствий после того, как вода отступит.

В ближайшие дни в Риу-Гранди-ду-Сул прогнозируется усиление ливней, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды.