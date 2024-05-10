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Кронпринц Саудовской Аравии посетит Японию в мае

Кронпринц Саудовской Аравии посетит Японию в мае Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетит Японию во второй половине мая, в ходе визита он встретится с императором Нарухито и проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой.
Другие страны
10 мая 2024 г. 07:01
Кронпринц Саудовской Аравии посетит Японию в мае

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетит Японию во второй половине мая, в ходе визита он встретится с императором Нарухито и проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд с 20 по 23 мая посетит Японию с государственным визитом. В ходе поездки его примет император Нарухито, также с ним встретится премьер-министр Кисида", - сказал он.

"Мы надеемся, что этот визит укрепит двусторонние отношения", - добавил Хаяси.

В 2025 году Япония и Саудовская Аравия отмечают 70-летие установления дипломатических связей. Визит кронпринца приурочен в том числе к этой дате.

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