РФ заявит протест ФРГ из-за нападения на комплекс бывшего генконсульства

Группа неизвестных 9 мая совершила нападение на комплекс бывшего генерального консульства России в Лейпциге.

Группа неизвестных 9 мая совершила нападение на комплекс бывшего генерального консульства России в Лейпциге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении посольства РФ в Германии.

"9 мая 2024 года около 16:00 по местному временит на комплекс бывшего генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге (прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 года в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование генконсульства) было совершено нападение группой неизвестных лиц", - отметили в российском диппредставительстве.

В посольстве также сообщили о том, что на территорию принадлежащего России на праве собственности объекта недвижимости проникли шесть человек, которые с помощью лестниц преодолели внешнюю ограду и забрались на балкон служебного здания.

"Там они развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости", - сообщили в посольстве.

Группа их единомышленников (около 20 человек), как подчеркнули в посольстве, громко поддерживала акцию, оставаясь за оградой объекта. "Находившиеся в здании два административно-технических сотрудника посольства воспрепятствовали проведению акции, изъяли антироссийские плакаты и вызвали полицию. Прибывшие представители правоохранительных органов задержали нарушителей", - констатировали дипломаты РФ.