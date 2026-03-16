    ВВС Израиля уничтожили самолет Али Хаменеи

    Другие страны
    • 16 марта, 2026
    • 12:05
    ВВС Израиля уничтожили самолет в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране, который использовался экс-лидером Ирана Али Хаменеи и высокопоставленными чиновниками страны.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Согласно информации, самолет находился в распоряжении Али Хаменеи, а также других высокопоставленных чиновников и военных Ирана. Его использовали как для внутренних, так и международных перелетов, связанных с военными закупками и координацией действий с союзными государствами.

    "Уничтожение самолета снижает способность руководства Ирана координировать действия с государствами "Оси Сопротивления" [страны-союзники Ирана – ред.], наращивать военную мощь и восстанавливать позиции", - говорится в заявлении.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Али Хаменеи Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Əli Xameneinin təyyarəsini məhv edib
    ВВС Израиля уничтожили самолет Али Хаменеи

