    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Əli Xameneinin təyyarəsini məhv edib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Tehranda "Mehrabad" hava limanında İranın keçmiş lideri Əli Xamenei və yüksək rütbəli məmurların istifadə etdiyi təyyarəni məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, təyyarə Əli Xameneinin, eləcə də İranın digər yüksək vəzifəli rəsmiləri və hərbçilərinin sərəncamında olub. Ondan həm daxili, həm də hərbi satınalmalar və müttəfiq dövlətlərlə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi ilə bağlı beynəlxalq uçuşlar üçün istifadə edilirdi.

    "Təyyarənin məhv edilməsi İran rəhbərliyinin "Müqavimət oxu" dövlətləri (İranın müttəfiqləri – red.) ilə fəaliyyəti koordinasiya etmək, hərbi gücü artırmaq və mövqelərini bərpa etmək qabiliyyətini azaldır", – açıqlamada vurğulanıb.

    ВВС Израиля уничтожили самолет Али Хаменеи

