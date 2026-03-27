İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Tramp ABŞ-nin İranla müharibədə tam qələbə qazandığını elan edib

    Amerika lideri Donald Tramp hesab edir ki, ABŞ İranla qarşıdurmada artıq tam qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Fox News" telekanalının canlı yayımında bildirib.

    "Biz artıq qələbə qazanmışıq. Hərbi baxımdan bu müharibədə tamamilə qalib gəlmişik", - Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri ABŞ-İsrail birgə əməliyyatından danışarkən qeyd edib.

    Bundan əlavə, Amerika lideri İranın enerji sektoru obyektlərinə zərbələrin endirilməsinin 10 gün müddətinə dayandırılması barədə qərarını bir daha təsdiqləyib.

    "Onlar maraqlandılar: "Bu, atoma [Buşehrdəki elektrik stansiyasına] da şamil edilirmi? Axı məlum olduğu kimi, onların atomu [elektrik stansiyası] var", - deyə Tramp təfərrüatları açıqlamadan bildirib. Bununla yanaşı, prezident əlavə edib ki, İran tərəfi guya "yeddi gün istəyib", o isə "İrana 10 gün verməyə" razılaşıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Daha əvvəl ABŞ-nin Yaxın Şərq münaqişəsinə son qoymaq üçün İran hakimiyyətinə 15 maddəlik plan göndərdiyi bildirilib.

    Donald Tramp Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu Əli Xamenei Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Трамп заявил о полной победе США в войне с Ираном

    Son xəbərlər

    06:35

    İsrail Tehranın mərkəzinə genişmiqyaslı hücumları başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    06:10

    Tramp ABŞ-nin İranla müharibədə tam qələbə qazandığını elan edib

    Digər ölkələr
    05:53

    Hörmüz boğazında hücuma məruz qalan yük gəmisi saya oturub

    Digər ölkələr
    05:19

    Aİ Rusiyadan nüvə yanacağına qoyulan qadağanı yenidən nəzərdən keçirməyəcək

    Digər ölkələr
    04:48

    Meksika körfəzində sızmadan sonra 400 tondan çox neft toplanıb

    Digər ölkələr
    04:26

    SEPAH İsrailə və ABŞ-nin regiondakı hərbi bazalarına zərbələr endirib

    Region
    03:33

    İlk dəfə ABŞ dollarının üzərində vəzifədəki prezidentin imzası olacaq

    Digər ölkələr
    03:06

    Sözçü: İsrail İrandakı yüksək vəzifəli məmurları aradan götürməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    02:39

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin səkkiz oyunu keçirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti