Трамп заявил о полной победе США в войне с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп считает, что США уже "одержали полную победу" в противостоянии с Ираном.

Как передает Report, об этом он заявил в прямом эфире на телеканале Fox News.

"Мы уже одержали победу. С военной точки зрения мы полностью победили в этой войне", - отметил глава вашингтонской администрации, говоря о совместной американо-израильской операции против Ирана.

Помимо этого, американский лидер вновь подтвердил свое решение о приостановке нанесения ударов по объектам энергетического сектора Ирана сроком на 10 дней.

"И они поинтересовались: "Распространяется ли это на атомную [электростанцию в Бушере]? Ведь, как известно, у них имеется атомная [электростанция]", - рассказал Трамп, не уточнив деталей. При этом президент добавил, что иранская сторона якобы "запрашивала семь дней", тогда как он согласился "дать Ирану 10 дней".

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.