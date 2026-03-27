    • 27 марта, 2026
    • 05:38
    Трамп заявил о полной победе США в войне с Ираном

    Американский лидер Дональд Трамп считает, что США уже "одержали полную победу" в противостоянии с Ираном.

    Как передает Report, об этом он заявил в прямом эфире на телеканале Fox News.

    "Мы уже одержали победу. С военной точки зрения мы полностью победили в этой войне", - отметил глава вашингтонской администрации, говоря о совместной американо-израильской операции против Ирана.

    Помимо этого, американский лидер вновь подтвердил свое решение о приостановке нанесения ударов по объектам энергетического сектора Ирана сроком на 10 дней.

    "И они поинтересовались: "Распространяется ли это на атомную [электростанцию в Бушере]? Ведь, как известно, у них имеется атомная [электростанция]", - рассказал Трамп, не уточнив деталей. При этом президент добавил, что иранская сторона якобы "запрашивала семь дней", тогда как он согласился "дать Ирану 10 дней".

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп Удары по энергетическим объектам Ирана
    Tramp ABŞ-nin İranla müharibədə tam qələbə qazandığını elan edib
