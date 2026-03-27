    Türkiyədə bara edilən silahlı hücumda iki nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb

    Region
    27 mart, 2026
    07:04
    Türkiyədə bara edilən silahlı hücumda iki nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb

    Türkiyənin şimal-qərbində yerləşən Kocaeli şəhərində bara silahlı hücum təşkil edilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında, İmzit rayonunda yerləşən barlardan birində baş verib.

    Belə ki, avtomobillə əyləncə məkanına yaxınlaşan şəxslər barı atəşə tutduqdan sonra oradan qaçıblar. Hadisə nəticəsində iki nəfər ölüb, üç nəfər isə yaralanıb. Yaralılardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

    Polis hadisə ilə bağlı araşdırma başladıb, hücum edən şəxslərin saxlanılması ilə bağlı tədbirlər görülür.

    Silahlı hücum kocaeli
    При вооруженном нападении на бар в Турции погибли двое, пострадали три человека

