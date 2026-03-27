    При вооруженном нападении на бар в Турции погибли двое, пострадали три человека

    В регионе
    • 27 марта, 2026
    • 07:16
    При вооруженном нападении на бар в Турции погибли двое, пострадали три человека

    В районе измит турецкого Коджаэли на северо-западе страны произошло вооруженное нападение на бар.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, неизвестные подъехали на автомобиле к заведению, открыли по нему огонь, после чего скрылись с места происшествия.

    В результате инцидента два человека погибли, трое получили ранения. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

    Полиция начала расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    вооруженное нападение Погибшие при вооруженном нападении вооруженный инцидент
    Türkiyədə bara edilən silahlı hücumda iki nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb
    07:57

    Tasnim: При атаке на иранский Кум погибли шесть человек

    В регионе
    07:33

    Цены на нефть падают на фоне слов Трампа об отсрочке ударов по Ирану

    Энергетика
    07:16

