При вооруженном нападении на бар в Турции погибли двое, пострадали три человека
В регионе
- 27 марта, 2026
- 07:16
В районе измит турецкого Коджаэли на северо-западе страны произошло вооруженное нападение на бар.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, неизвестные подъехали на автомобиле к заведению, открыли по нему огонь, после чего скрылись с места происшествия.
В результате инцидента два человека погибли, трое получили ранения. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Полиция начала расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
