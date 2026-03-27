При вооруженном нападении на бар в Турции погибли двое, пострадали три человека

В районе измит турецкого Коджаэли на северо-западе страны произошло вооруженное нападение на бар.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, неизвестные подъехали на автомобиле к заведению, открыли по нему огонь, после чего скрылись с места происшествия.

В результате инцидента два человека погибли, трое получили ранения. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция начала расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.