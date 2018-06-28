ВВС Германии заявили о плохом состоянии авиационного парка страны

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Самолеты военно-воздушных сил ФРГ находятся в плохом состоянии, в связи с чем требуется срочное финансирования для осуществления их модернизации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду во время своего выступления перед высокопоставленными лицами в Берлине заявил глава штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц, сообщает агентство Reuters.

"Состояние Люфтваффе (военно-воздушные силы ФРГ - прим. ТАСС) является неудовлетворительным", - приводит агентство его слова. Герхартц отметил, что к такому заключению он пришел после тщательной инспекции состояния военно-воздушных объектов и бесед с военнослужащими.

Глава штаба ВВС сообщил, что некоторым воздушным судам не дают разрешения на взлет из-за отсутствия запасных частей. Кроме того, он заявил, что проверка состояния многоцелевых истребителей Eurofighter продолжалась 14 месяцев, что вдвое превысило запланированный срок и что, по его мнению, является неприемлемым.