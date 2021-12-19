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Вучич: Энергокризис в Сербии удалось преодолеть благодаря закупке мазута в Азербайджане

Вучич: Энергокризис в Сербии удалось преодолеть благодаря закупке мазута в Азербайджане Энергетическая ситуация в Европе ухудшается, в значительной части континента наступает "полный хаос".
Другие страны
19 декабря 2021 г. 23:03
Вучич: Энергокризис в Сербии удалось преодолеть благодаря закупке мазута в Азербайджане

Энергетическая ситуация в Европе ухудшается, в значительной части континента наступает "полный хаос".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич во время осмотра ТЭС "Костолац".

"В настоящий момент в Сербии у всех есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что на грани статистической погрешности. Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам", - заявил Вучич.

Сербский президент сообщил, что энергетический кризис в Сербии удалось преодолеть, в том числе благодаря закупке мазута в Азербайджане и Иране.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Vuçiç: “Serbiyada enerji böhranı Azərbaycandan alınan mazut hesabına aradan qaldırılıb”

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