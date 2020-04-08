Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует спад в мировой торговле в 2020 году от 13% до 32% на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные приведены в ее докладе, опубликованном в среду в Женеве.

"Как ожидается, в мировой торговле произойдет спад от 13% до 32%, так как COVID-19 нарушает нормальную экономическую деятельность и жизнь в мире", - отмечает ВТО.

Столь значительный диапазон в прогнозах эксперты объясняют "беспрецедентным характером нынешнего кризиса в здравоохранении и неопределенностью относительно его точных экономических последствий". По мнению экономистов ВТО, "спад, скорее всего, превысит снижение, которое было зарегистрировано во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов".

Как заявил на пресс-конференции в Женеве в связи с публикацией доклада генеральный директор ВТО Роберту Азеведу, экономисты организации разработали два сценария. Согласно оптимистичному сценарию, правительства смогут быстро взять ситуацию под контроль, и тогда спад составит 13%.

Однако при втором сценарии, если быстро выйти из кризиса не удастся, падение объема торговли товарами в мире может составить до 32% "и даже больше", - сказал глава ВТО.