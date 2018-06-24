Встреча Путина и Трампа пройдет 15 июля в Вене

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Власти Австрии готовятся к проведению встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 15 июля в Вене. Об этом сообщило в воскресенье австрийское издание Kronen Zeitung, передает Report.

Как пишет газета, несколько дней назад в Вену прибыли дипломатические представители Москвы и Вашингтона, чтобы предметно рассмотреть вопросы предстоящего саммита РФ — США. Кроме того, в Австрию прилетели передовые группы служб безопасности и приступили к изучению обстановки. Предположительно, окончательная дата саммита будет определена в середине следующей недели.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не готовы предоставить информацию по саммиту Россия — США. Детали будут сообщены по мере готовности.

20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече на высшем уровне.