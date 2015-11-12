Всеобщая 24-часовая забастовка пройдет в Греции

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ бщенациональная суточная забастовка пройдет в четверг в Греции, по всей стране планируются акции протеста против политики правительства.

Весь день будут закрыты государственные и муниципальные учреждения, больницы, аптеки. Изменен график работы общественного транспорта, прекращено железнодорожное и морское сообщение, отменены более 30 внутренних авиарейсов. Закрытыми останутся музеи, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Забастовку проводят и журналисты — освещать они будут только события, связанные с акциями протеста.

Всеобщую забастовку поддержали все ведущие профсоюзы — работников государственного и частного секторов ADEE и GSEE, коммунистический профсоюз Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ). Профсоюзы планируют крупные митинги в центре Афин — GSEE на площади Клафмонос в 11.00, а ПАМЕ в 10.30 на площади Омония.

Новая волна масштабных забастовок против наступления на права и интересы трудящихся и предпринимателей началась в Греции в конце октября. Греки протестуют против третьего меморандума с кредиторами, по которому правительство обязалось провести меры жесткой экономии в обмен на кредиты объемом в в 86 миллиардов евро. Среди мер — снижение пенсий, зарплат, рост старых и введение новых налогов, снижение медицинской защиты, преобразование пенсионных фондов.

Премьер-министр Алексис Ципрас назвал реализацию меморандума в числе главных задач правительства и заявил, что выполнение соглашения с кредиторами не ставится под сомнение.