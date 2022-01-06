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Все казахстанские финансовые организации приостановили деятельность

Все казахстанские финансовые организации приостановили деятельность Все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность после контртеррористской операции и сбоев в работе интернета.
Другие страны
6 января 2022 г. 08:19
Все казахстанские финансовые организации приостановили деятельность

Все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность после контртеррористской операции и сбоев в работе интернета.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на пресс-секретаря Нацбанка Олжаса Рамазанова.

"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористских операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", - заявил Рамазанов.

Он отметил, что эта мера также направлена на защиту здоровья и жизни работников и клиентов финансовых организаций.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоQazaxıstanın maliyyə qurumları fəaliyyətini dayandırıb, Almatıda talançılar əhatəyə alınıb

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