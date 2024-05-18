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Али Багери: Страны БРИКС полны решимости снизить зависимость от доллара

Али Багери: Страны БРИКС полны решимости снизить зависимость от доллара Страны БРИКС полны решимости снизить зависимость от доллара во взаимной торговле.
Другие страны
18 мая 2024 г. 17:30
Али Багери: Страны БРИКС полны решимости снизить зависимость от доллара

Страны БРИКС полны решимости снизить зависимость от доллара во взаимной торговле.

Как передает Report со ссылкой на ИРНА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на полях форума "Россия - Исламский мир: Kazanforum-2024" в Татарстане.

Дипломат заявил, что для активизации процесса дедолларизации необходимо создание различной инфраструктуры среди стран-членов БРИКС.

Багери отметил, что рассматриваются различные программы стран-членов БРИКС по снижению зависимости от доллара, а механизм их реализации обсуждается между экспертами и специалистами этих стран.

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