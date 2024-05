Гуттериш: Единственный путь к миру на Ближнем Востоке лежит через создание двух государств

Единственный путь достижения мира на Ближнем востоке лежит через создание двух государств - Палестины и Израиля с общей столицей в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом написал генсек ООН Антониу Гуттериш на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Война в Газе — это открытая рана, которая угрожает заразить весь регион. Единственный способ положить конец циклу насилия и нестабильности – это создание двух государств, где Израиль и Палестина живут бок о бок в мире и безопасности, а Иерусалим является столицей обоих государств", - сказал он.

The war in Gaza is an open wound that threatens to infect the entire region.



The only permanent way to end the cycle of violence & instability is through a two-state solution, Israel & Palestine living side-by-side in peace & security, with Jerusalem as capital of both states.