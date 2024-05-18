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Гуттериш: Единственный путь к миру на Ближнем Востоке лежит через создание двух государств

Гуттериш: Единственный путь к миру на Ближнем Востоке лежит через создание двух государств Единственный путь достижения мира на Ближнем Востоке лежит через создание двух государств - Палестины и Израиля с общей столицей в Иерусалиме.
Другие страны
18 мая 2024 г. 17:19
Гуттериш: Единственный путь к миру на Ближнем Востоке лежит через создание двух государств

Единственный путь достижения мира на Ближнем востоке лежит через создание двух государств - Палестины и Израиля с общей столицей в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом написал генсек ООН Антониу Гуттериш на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Война в Газе — это открытая рана, которая угрожает заразить весь регион. Единственный способ положить конец циклу насилия и нестабильности – это создание двух государств, где Израиль и Палестина живут бок о бок в мире и безопасности, а Иерусалим является столицей обоих государств", - сказал он.

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