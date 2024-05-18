Министра общественной безопасности Вьетнама выдвинули на пост президента

Министр общественной безопасности Вьетнама генерал армии То Лам выдвинут на пост президента.

Министр общественной безопасности Вьетнама генерал армии То Лам выдвинут на пост президента.

Как передает Report передает со ссылкой на Reuters, такое решение принял завершивший свою работу в Ханое девятый пленум Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).

"Генерал армии То Лам, министр общественной безопасности, был рекомендован Центральным комитетом к избранию президентом, а Чан Тхань Ман был рекомендован к избранию председателем Национального собрания", - говорится в опубликованном по итогам девятого пленума коммюнике.

Посты президента и председателя Национального собрания оставались вакантными после отставок по собственному желанию в марте и апреле президента Во Ван Тхыонга и председателя Нацсобрания Выонг Динь Хюэ.

Выборы нового главы государства и руководителя парламента пройдут на седьмой сессии Нацсобрания 15-го созыва, которая откроется 20 мая.