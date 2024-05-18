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Лавров: Запад не перестает фантазировать о деколонизации России

Лавров: Запад не перестает фантазировать о деколонизации России Западные страны продолжают фантазировать о так называемой деколонизации России, означающей ее расчленение.
Другие страны
18 мая 2024 г. 16:32
Лавров: Запад не перестает фантазировать о деколонизации России

Западные страны продолжают фантазировать о так называемой деколонизации России, означающей ее расчленение.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам главы ведомства, Запад во главе с США, не отказывается от провозглашенной им доктрине с целью "нанесения России стратегического поражения, причем поражения, в том числе и военного, но не только".

"Мы, разумеется, <...> наблюдаем за тем, что делают мозговые центры на Западе, как они упражняются в сценариях нанесения нам максимального урона, призывают к поставкам все новых видов оружия Киеву, допускают уже официально на уровне членов правительств нанесение ударов по любой части территории России. По крайней мере, говорят, что решать здесь Киеву," - заявил он.

Он также отметил, что "ястребы" требуют от своих правительств наращивать вложения в военно-промышленный комплекс, ставить экономику на военные рельсы, фантазируют о так называемой деколонизации России. "Если говорить по-русски, то о расчленении нашей страны", - сказал он.

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