Лавров: Запад не перестает фантазировать о деколонизации России

Западные страны продолжают фантазировать о так называемой деколонизации России, означающей ее расчленение.

Западные страны продолжают фантазировать о так называемой деколонизации России, означающей ее расчленение.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам главы ведомства, Запад во главе с США, не отказывается от провозглашенной им доктрине с целью "нанесения России стратегического поражения, причем поражения, в том числе и военного, но не только".

"Мы, разумеется, <...> наблюдаем за тем, что делают мозговые центры на Западе, как они упражняются в сценариях нанесения нам максимального урона, призывают к поставкам все новых видов оружия Киеву, допускают уже официально на уровне членов правительств нанесение ударов по любой части территории России. По крайней мере, говорят, что решать здесь Киеву," - заявил он.

Он также отметил, что "ястребы" требуют от своих правительств наращивать вложения в военно-промышленный комплекс, ставить экономику на военные рельсы, фантазируют о так называемой деколонизации России. "Если говорить по-русски, то о расчленении нашей страны", - сказал он.