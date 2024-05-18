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СМИ: Приглашение России в Нормандию застало Запад врасплох

СМИ: Приглашение России в Нормандию застало Запад врасплох Решение Франции пригласить Россию церемонию в память 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии обеспокоило ее союзников на Западе.
Другие страны
18 мая 2024 г. 15:49
СМИ: Приглашение России в Нормандию застало Запад врасплох

Решение Франции пригласить Россию церемонию в память 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии обеспокоило ее союзников на Западе.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

"В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве", - говорится в публикации.

Опрошенные изданием чиновники из США, Великобритании и других стран выразили обеспокоенность в связи с вопросами протокола и дипломатического взаимодействия с российской делегацией.

Представитель правительства Великобритании подчеркнул тревожность действий Франции, указав на ряд событий, включая прием председателя Китая Си Цзиньпина и отправку представителя на инаугурацию российского президента Владимира Путина.

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Версия на английском языке France riles allies by inviting Russia to D-Day ceremony

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