СМИ: Приглашение России в Нормандию застало Запад врасплох

Решение Франции пригласить Россию церемонию в память 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии обеспокоило ее союзников на Западе.

Решение Франции пригласить Россию церемонию в память 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии обеспокоило ее союзников на Западе.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

"В прошлом месяце Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве", - говорится в публикации.

Опрошенные изданием чиновники из США, Великобритании и других стран выразили обеспокоенность в связи с вопросами протокола и дипломатического взаимодействия с российской делегацией.

Представитель правительства Великобритании подчеркнул тревожность действий Франции, указав на ряд событий, включая прием председателя Китая Си Цзиньпина и отправку представителя на инаугурацию российского президента Владимира Путина.