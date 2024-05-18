Amnesty International призвала Францию защищать права коренного населения Новой Каледонии

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Францию защищать права канаков - коренного народа Новой Каледонии.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Францию защищать права канаков - коренного народа Новой Каледонии.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в заявлении исследователя организации по Тихоокеанскому региону Кейт Шютце.

Правозащитник отметила, что планы властей Франции закрыть доступ к соцсети TikTok на территории Новой Каледонии следует рассматривать как нарушение свободы слова и самовыражения.

"Введение запретов в ответ на протесты населения может создать опасный прецедент для мировых правительств. Франция должна серьезно отреагировать на произошедшее. Правительство должно защищать права и учитывать мнение канакского народа", - сказала она.