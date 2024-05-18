О нас

Amnesty International призвала Францию защищать права коренного населения Новой Каледонии

Amnesty International призвала Францию защищать права коренного населения Новой Каледонии Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Францию защищать права канаков - коренного народа Новой Каледонии.
Другие страны
18 мая 2024 г. 16:07
Amnesty International призвала Францию защищать права коренного населения Новой Каледонии

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Францию защищать права канаков - коренного народа Новой Каледонии.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в заявлении исследователя организации по Тихоокеанскому региону Кейт Шютце.

Правозащитник отметила, что планы властей Франции закрыть доступ к соцсети TikTok на территории Новой Каледонии следует рассматривать как нарушение свободы слова и самовыражения.

"Введение запретов в ответ на протесты населения может создать опасный прецедент для мировых правительств. Франция должна серьезно отреагировать на произошедшее. Правительство должно защищать права и учитывать мнение канакского народа", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Fransanı Yeni Kaledoniyada yerli xalqın hüquqlarını qorumağa çağırıb

Экслюзивные новости

Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi