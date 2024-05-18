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Подозреваемый в покушении на премьера Словакии будет содержаться под стражей

Подозреваемый в покушении на премьера Словакии будет содержаться под стражей ОБНОВЛЕНО
Другие страны
18 мая 2024 г. 16:59
Подозреваемый в покушении на премьера Словакии будет содержаться под стражей

Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула будет содержаться под стражей.

Как передает Report, об этом сообщает Словацкое телевидение.

Решение о мере пресечения в виде заключения под стражу было принято сегодня по итогам заседания суда в Пезиноке на западе Словакии.

15:45

Писатель Юрай Цинтула, подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признал свою вину перед судом.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал RTVS.

Сообщается, что 71-летний Цинтула признал вину в ходе первого заседания суда, на котором рассматривается ходатайство прокуратуры об аресте обвиняемого.

Подозреваемый с 15 мая находится в предварительном заключении. Дело рассматривает специальный уголовный суд в Пезиноке на западе Словакии.

Фицо, который занимал пост премьера Словакии в 2006-2010 годах и 2012-2018 годах, вновь стал главой правительства в октябре 2023 года. Он длительное время критикует политику Запада по ситуации в Украине, подчеркивая, что конфликт не имеет военного решения, а поставки оружия Киеву лишь приводят к жертвам.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya Baş nazirinə qarşı hücum edən şəxs günahını etiraf edib

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